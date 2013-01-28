德国金融监管局就Euribor对德意志银行等业者展开特别调查--报载

路透法兰克福1月28日 - 南德日报周一报导称,德国金融监管局已对德意志银行(DBKGn.DE)等四家银行业者展开特别调查,是为针对可能涉及操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)调查案的一部分.

"特别调查"是德国金融监管局针对银行启动的各种调查中,最为严重的一种.

南德日报表示,德国金融监管局同时还对Portigon AG (WDLGge.F)展开调查.但报导并未引述消息来源.Portigon是昔日金融巨擘WestLB分拆解体后剩余的部分.

无法联系上德意志银行、德国金融监管局或Portigon的官员就此评论.

报导称,之前德国金融监管局曾要求德国所有涉及Euribor利率设定的银行提供资讯.

德意志银行已经因为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)相关事件受到德国金融监管局的特别调查．

德意志银行曾说,正就2005-2011年间与设定利率相关事宜,在欧美配合调查.

本月稍早,德国的州立银行BayernLB BAYB.UL表示,已因"战略原因"自2013年起退出Euribor报价小组.

仍有逾40家银行为Euribor银行间拆借利率提供报价,但负责运作的Euribor-欧洲银行联合会(EBF)近日曾提醒,鉴于最近这方面的负面名声,恐还有更多银行退出.(完)

(编译 张若琪; 审校 王冠中)

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