德国财长警告不能放松银行业监管

Reuters12月5日 - 路透柏林12月4日 -德国商报(Handelsblatt)报导称，尽管有人抱怨官方监管已经够多，但德国财政部长朔伊布勒(WolfgangSchaeuble)仍希望各国政府继续对银行业严加看管。

该报引述朔伊布勒讲话称，银行在规避监管方面仍然点子很多；更加严格的银行资本规定有助于促进银行业稳定，但这还不够。

“我知道银行觉得‘现在这就够了’，”他向德国商报表示，“但正如我前几天对德意志银行(DeutscheBank)执行长Juergen Fitschen说的，造成危机的不是国家，而是金融业！因此，监管是不能停下来的。”

德意志银行(DBKGn.DE)执行长Fitschen周三晚在柏林回应，“人们站在那里指责银行仍在规避监管，这让人无法接受。”

担任德国银行业联盟主席的Fitschen还在声明中表示，要说监管方面鲜有进展，那等于是忽视了“近些年影响深远的各种改变”。

他称很多监管措施都处于准备阶段或已经开始实施，比如上调资本和流动性要求、薪酬规定从严、建立单一清算机构和银行业联盟。

朔伊布勒表示，虽然他会继续努力在欧盟引入金融交易税，但他怀疑这种税能够在“可预见的未来”征收到期望中的金额。

因此，在德国总理默克尔的保守阵营与社会民主党的政治联盟谈判中，并未考虑这项税费。根据财政部的中期财务规划，该税从2015年起每年将征收到20亿欧元(27亿美元)。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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