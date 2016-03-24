德国内阁批准2017年财政计划 增加移民和安保支出且不提高举债

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林3月23日 - 德国内阁周三批准2017年财政计划，财长朔伊布勒称，这会提高在移民、安保和基础设施建设方面的支出，且不必提高举债。
去年新增110万移民，引发对德国是否能在不损及其珍视的预算平衡情况下，承受移民接纳和融合成本的质疑。
但朔伊布勒坚称会达成目标。
“在艰难的环境下，我们将遵守诺言，维持稳健的财政政策，”朔伊布勒称。
“我们正在投资基础设施、教育和研究，我们正在采取确保国内和外部安全的必要举措，我们也正在帮助移民--所有这些都不需要新增(净)债务，”他对记者表示。
这招致了极左翼反对党Linke预算专家的批评。这位专家表示，在欧洲仍面临二战以来最严重危机的时候，政府致力于实现预算平衡是不合适的。
“当前的种种矛盾让欧盟看上去可能出现分裂，而德国政府还在通过平衡的预算来看待世界，”Gesine Loetzsch称。
德国将在2017年拨出100亿欧元(112亿美元)应对移民危机。朔伊布勒表示，政府预计今年将有80万新移民进入德国，明年预计为60万。
政府还将额外拨款支持就业市场计划，以及建设更多儿童日托中心。
德国经济部长加布利尔称，此举是增强“社会凝聚力”的关键信号，重要的是让每个身处德国的人都能受益。
整体而言，财政部制定的财政计划预计，到2020年支出将增加309亿欧元，达到3,478亿。
目前失业率处于德国1990年统一以来的低点6.2%，而且经济稳步增长，因此朔伊布勒预计支出增加可通过税收增长来保障，而不必增加净借款。(完)
(编译 李爽/徐文焰；审校 许娜/张涛)
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