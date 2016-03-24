德国内阁批准2017年财政计划 增加移民和安保支出且不提高举债

路透柏林3月23日 - 德国内阁周三批准2017年财政计划，财长朔伊布勒称，这会提高在移民、安保和基础设施建设方面的支出，且不必提高举债。

去年新增110万移民，引发对德国是否能在不损及其珍视的预算平衡情况下，承受移民接纳和融合成本的质疑。

但朔伊布勒坚称会达成目标。

“在艰难的环境下，我们将遵守诺言，维持稳健的财政政策，”朔伊布勒称。

“我们正在投资基础设施、教育和研究，我们正在采取确保国内和外部安全的必要举措，我们也正在帮助移民--所有这些都不需要新增(净)债务，”他对记者表示。

这招致了极左翼反对党Linke预算专家的批评。这位专家表示，在欧洲仍面临二战以来最严重危机的时候，政府致力于实现预算平衡是不合适的。

“当前的种种矛盾让欧盟看上去可能出现分裂，而德国政府还在通过平衡的预算来看待世界，”Gesine Loetzsch称。

德国将在2017年拨出100亿欧元(112亿美元)应对移民危机。朔伊布勒表示，政府预计今年将有80万新移民进入德国，明年预计为60万。

政府还将额外拨款支持就业市场计划，以及建设更多儿童日托中心。

德国经济部长加布利尔称，此举是增强“社会凝聚力”的关键信号，重要的是让每个身处德国的人都能受益。

整体而言，财政部制定的财政计划预计，到2020年支出将增加309亿欧元，达到3,478亿。

目前失业率处于德国1990年统一以来的低点6.2%，而且经济稳步增长，因此朔伊布勒预计支出增加可通过税收增长来保障，而不必增加净借款。(完)