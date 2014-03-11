德国外长称欧盟不希望与俄罗斯冲突 但需备妥因应对策

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透塔林3月11日 - 德国外交部长施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周二表示，欧盟希望能够避免与俄罗斯就入侵乌克兰克里米亚领土问题起冲突，但若莫斯科当局未有退让，则欧盟必须准备好因应对策。
他在访问波罗的海国家间隙表示，“若这个周末过去还看不到俄罗斯的作为有明显改变，则欧洲理事会(EuropeanCouncil)周一将会讨论下一阶段的措施。”他访问的波罗的海国家皆为欧盟成员国，其都担心乌克兰情势。
施泰因迈尔在爱沙尼亚首都塔林向记者表示，“我们不想要起冲突，但不幸的是俄罗斯方面的举动让我们必须要有所准备，就如同我刚刚向你们所说的一样。”(完)
(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。