德国外长称欧盟不希望与俄罗斯冲突 但需备妥因应对策

路透塔林3月11日 - 德国外交部长施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周二表示，欧盟希望能够避免与俄罗斯就入侵乌克兰克里米亚领土问题起冲突，但若莫斯科当局未有退让，则欧盟必须准备好因应对策。

他在访问波罗的海国家间隙表示，“若这个周末过去还看不到俄罗斯的作为有明显改变，则欧洲理事会(EuropeanCouncil)周一将会讨论下一阶段的措施。”他访问的波罗的海国家皆为欧盟成员国，其都担心乌克兰情势。

施泰因迈尔在爱沙尼亚首都塔林向记者表示，“我们不想要起冲突，但不幸的是俄罗斯方面的举动让我们必须要有所准备，就如同我刚刚向你们所说的一样。”(完)

(编译 张明钧; 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。