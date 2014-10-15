德国前外长警告称欧洲或将陷入政治危机

六年前，欧洲国家领导人齐聚巴黎，商讨联合行动应对震动整个欧洲大陆的金融地震。而德国前外长菲舍尔（Joschka Fischer）在《欧洲在衰落？》一书中，回忆了巴黎会议，称默克尔当时的决定背离德国二战后持续数十年的政策，让欧元区走上了“重新国家化”的危险道路，这会让欧元区在接下来的数年内变得四分五裂。图为菲舍尔。路透