德法对希腊能给予的帮助不多

* 希腊总理周五出访柏林,周六到访巴黎

* 默克尔、奥朗德此前将进行会面,意在传达一致信息

* 德法领导人难达成一致

路透柏林8月23日电---德国总理默克尔和法国总统奥朗德(Francois Hollande)本周料将向希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)表示,对於放宽希腊救援协议条款,他们能给予的空间微乎其微.

默克尔和奥朗德周四将会面,协调两国向萨马拉斯释出的讯息.萨马拉斯正在展开魅力攻势,意在为雅典寻求更多时间来实现获得救援时作出的承诺.

德国联合政府的高层领导人此前暗示,推迟期限的可能性不大.默克尔周三也对这一重大让步泼了一盆冷水.

"我参加这些会谈时,深知我们必须令所有成员国恪守承诺,"默克尔在出访摩尔多瓦时向记者表示.

**国际贷款人重返希腊**

德国官员认为是否给予希腊更多空间的问题,要视欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)代表团对希腊履行承诺进展的评估结果而定.德国已经厌烦一次又一次地向较弱欧元区成员国提供纾困资金.

德国执政联盟成员--自由民主党国会领导人布鲁德雷(Rainer Bruederle)曾表示,希腊必须在2014年底前将赤字降至GDP的3%以下.而默克尔所属保守阵营的国会领导人考德(Volker Kauder)则明确地排除了修改时程的可能.

但柏林和巴黎可能会有所折衷,默克尔的保守阵营有迹象显示,若欧盟、欧洲央行及IMF认为希腊大致遵守纾困方案的条件,他们就算没有准备延後实现目标的时程,也可能会给予雅典方面其他的宽限.

欧元集团主席贾克表示,这是希腊避免破产的"最後一次机会",但是否会给希腊更多时间将会取决於欧盟、欧洲央行及IMF的调查结果.

默克尔及奥朗德将会试图让市场相信,他们可以在某种程度上复制默克尔和萨科齐在领导欧元区上的合作模式.

默克尔发言人Steffen Seibert表示,"欧盟在2012下半年面临多项重要议题,包括希腊、经济及货币同盟的进一步发展、还有独立的欧洲银行监管机构等."(完)

--编译 梁瑞雪/张明钧;审校 徐文焰

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