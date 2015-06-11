综述：法德两国领导人共促希腊 尽快同债权人达成协议

路透布鲁塞尔6月10日 - 德国、法国和欧洲执委会的领导人周三对希腊表示，其必须与债权方达成协议，停止试图软化政治立场以获得急需的资金。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，在6月18日的会议上，仍有可能及时与希腊政府达成改革换援助协议，因为只有几个问题需要解决，但希腊的提议不能令人满意。

如果6月底时仍不能达成协议获得新的资金，希腊将面临违约，给其造成严重后果，并可能退出欧元区。

德国总理默克尔和法国总统奥朗德的发言人表示，两人将与希腊总理齐普拉斯在布鲁塞尔的欧盟与拉美国家峰会间隙会晤。

默克尔强调，他们希望希腊留在欧元区，但这需要希腊与欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)完成技术性谈判。

“信息就是，要继续与这三个机构进行协商，”她对记者表示。

之前一份媒体报导称，对于债权人希望希腊进行的主要经济改革，如果希腊决心至少实施其中一项，那么默克尔可能同意达成协议。德国一位发言人称该报导“纯属杜撰”，称这要由这几家机构决定。

希腊表示，正在等待债权人对其周一提出建议的回复。欧元区官员表示，这些建议还不够填补预算缺口，而且还避开了对提高该国竞争力关键的退休和就业市场改革。

欧盟执委会主席容克与希腊总理齐普拉斯举行短暂会谈，双方一致同意周四恢复协商。容克周日指责齐普拉斯误传债权方的建议，并误导议会。

“执委会认为，现在就看希腊怎么做了，”发言人Margaritis Schinas在记者会上表示。

债权人要求取消对最贫困退休人员的收入补贴，不要单方面恢复集体劳资谈判，也不要提高最低薪资，齐普拉斯所在政党对此深恶痛绝。

欧盟表示，他可以提出另外的办法，只要能够实现小幅基本预算盈余。

陪同齐普拉斯的一位希腊官员对记者表示，希腊政府很难再作进一步的让步。

“我们相信，如果各方都有善意，都有(解决问题的)政治意愿，就有可能达成协议。希腊方面已经做了需要做的和能够做的。为了达成协议，我们在所有层面上都进行了考虑，”这位官员说。

但让问题更加复杂的是，希腊一家法院裁定，政府应该取消2012年有关削减民间部门养老金的决定，以此作为纾困协议获批的条件，因为这项削减剥夺了退休人员过体面生活的权力。

**违约**

在赫尔辛基，欧元集团主席迪塞尔布洛姆警告时间正在飞快流逝，希腊若拿出新提议，评估也需要时间。

“我们对于认真的替代方案，还是持开放态度，但过去几天的替代方案并不符合足够高的标准，”他在与芬兰财长斯图布(Alexander Stubb)会谈后对记者表示。

希腊政府在6月底16亿欧元IMF债务到期时可能陷入违约，除非能得到新的援助资金，或欧洲央行同意其向希腊银行业者进一步发行短期债券。

希腊违约可能导致其实施资本管控措施，希腊也或许成为19国中第一个脱离欧元区的成员国。

一名欧盟官员表示，希腊的提案并未提及债权人要求的退休金和就业市场改革。

雅典方面似乎坚持除非协议内容纳入对官方债务纾困的承诺，否则不会签署任何协议；债权人则表示，唯有先签定协议并加以履行，才会开始讨论重新安排债务计划。

欧盟官员表示，自从2010年希腊债务危机出现以来，欧盟已经准备好因应的制度，包括一项金融援助基金、一个单一的银行业监督者与清算系统，以及更加强化的财政规范，能够在万一希腊退出欧元区的情况下，避免其他二线国家受影响。

不过市场专家并不如此肯定。

“如果希腊真的退出欧元区，可能导致市场大乱，风险资产与二线国家政府公债都会遭殃，”LNG Capital首席债信分析师Gary Jenkins表示。

“不过最不可能出现的结果就是希腊退出，以及欧元区不采取任何作为来封堵其可能解体的臆测。”(完)

(编译 张荻/李爽/郑茵/陈宗琦；审校 孙茉莉/王丽鑫/张涛)

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