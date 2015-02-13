综述：德国经济第四季表现超预期 法国依旧低迷

路透柏林/巴黎2月13日 - 周五公布的官方数据显示，2014年第四季德国经济较前季增长0.7%，远超分析师预期。与此同时法国当季的增长数据持续低迷。

在经历了之前两个季度的停滞之后，作为欧元区最大经济体的德国出现回升。市场分析师之前预计德国第四季经济增长0.3%。

国内需求使德国经济摆脱去年年中的低迷状态，并将全年经济增幅提升至1.6%。统计局称，家庭支出大幅回暖，弥补了夏季迟滞表现。

“这实在令人大吃一惊。德国的经济复苏要远远早于我们的预期。一些人曾说夏季后可能出现衰退，而实际上德国却回升了。经济增长的动力主要来源于国内，让我们有很强的理由持乐观看法。”裕信银行经济分析师Andreas Rees称。

但法国第四季经济增速仅为0.1%，2014年全年经济增速也只为0.4%。

“这样的增长速度显然还是太低，不过2015年还是可望有一个比较好的开始，”法国财长萨潘(Michel Sapin)表示。他还称，企业领导人已经开始增加投资。

法国央行周一预期第一季经济增长0.4%，而工业生产增长和服务业活动略有改善提供成长动力。

欧元区整体经济第四季料小幅增长0.2%，但这个数字可能会因德国经济的表现而有所提升。欧元区经济增长数据将于1000GMT出炉。

随着希腊在欧元区的前途再一次出现变数，欧元区还要应对很多动荡情况。

不过油价腰斩、以及欧洲央行将在未来18个月购买超过1万亿欧元公债的前景，应会开始促进经济增长。

最新数据预示着欧元区经济今年将有个更好的开局。1月采购经理人调查显示，欧元区民间部门在1月创下了六个月来最快增速，并预示今年第一季经济将增长0.3%。

西班牙两周之前公布了第四季数据，GDP增幅达到0.7%，为七年来最高增幅。

荷兰去年第四季经济增幅为0.5%，第三季为0.2%。

希腊数据将于稍后公布，同比经济增幅料为2.2%，表明该国已摆脱长期而糟糕的经济衰退，至少目前是这样。

但如果希腊不能与欧元区其他国家达成协议，在该国仍被市场拒之门外时无法获得资金，那一切都将重新考量。(完)

(编译 王洋/徐文焰/王颖；审校 蔡美珍/徐文焰)

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