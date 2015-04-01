德法领导人在悲惨事件后加强合作

路透柏林3月31日（记者 Noah Barkin） - 德国和法国领导人周二宣布计划加强在经济和安全问题上的合作，称《查理周刊》惨案和德翼坠机将两国团结在了一起。

法国总统奥朗德2012年上台后，与德国总理默克尔的关系有时很紧张，两人周二在柏林会面。一周前德翼副驾驶将一架客机坠毁在法国南部阿尔卑斯山区，导致150人丧生。

两个月前，伊斯兰武装分子在《查理周刊》巴黎总部和一个犹太商店枪杀17人。

“回顾过去，2015年的前三个月里，德国和法国经历了考验，我们更加团结，”默克尔在联合记者会上说道。

“我记得围绕《查理周刊》的惨案，也记得鼓励言论自由、民主和反对恐怖主义的坚决反应。我们一起发出信号，表明我们将如何应对时代的挑战。”

奥朗德称，法德关系在过去一段时间里发展成“兄弟般的亲密关系”。

两国宣布九个联合投资项目，专注于能源和数字经济领域，表明两国试图化解主要在经济政策上的分歧。

两国还同意在一个新的军用观测卫星项目上开展合作，并与意大利一起开始发展欧洲无人机。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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