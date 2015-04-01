德法领导人在悲惨事件后加强合作

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Noah Barkin
路透柏林3月31日 - 德国和法国领导人周二宣布计划加强在经济和安全问题上的合作，称《查理周刊》惨案和德翼坠机将两国团结在了一起。
法国总统奥朗德2012年上台后，与德国总理默克尔的关系有时很紧张，两人周二在柏林会面。一周前德翼副驾驶将一架客机坠毁在法国南部阿尔卑斯山区，导致150人丧生。
两个月前，伊斯兰武装分子在《查理周刊》巴黎总部和一个犹太商店枪杀17人。
“回顾过去，2015年的前三个月里，德国和法国经历了考验，我们更加团结，”默克尔在联合记者会上说道。
“我记得围绕《查理周刊》的惨案，也记得鼓励言论自由、民主和反对恐怖主义的坚决反应。我们一起发出信号，表明我们将如何应对时代的挑战。”
奥朗德称，法德关系在过去一段时间里发展成“兄弟般的亲密关系”。
两国宣布九个联合投资项目，专注于能源和数字经济领域，表明两国试图化解主要在经济政策上的分歧。
两国还同意在一个新的军用观测卫星项目上开展合作，并与意大利一起开始发展欧洲无人机。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。