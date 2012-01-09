德法领导人将致力推动欧元区经济增长和就业

* 柏林会议旨在推动撙节国家的就业

* 德国对推动更严格的欧元区财政规定抱有信心

* 意大利总理蒙蒂周三将与默克尔会晤

路透柏林1月9日电---德国和法国领导人周一会晤将讨论提振欧元区经济增长的方式,并就促进欧元区财政协调敲定一项协定.目前欧元区国家正在艰难应对主权债务危机及不断上升的失业率.

他们还可能会讨论金融交易税议题.徵收该税的计划由法国提出,但英国表示除非其在全球推行,否则不会同意.该议题或在月底的欧盟峰会上使欧盟各国产生分歧.

德国总理默克尔和法国总统萨科齐还将聚焦如何提振区内实施撙节措施国家的就业.

目前德国的就业形势不错,但对於不到四个月就将迎来大选的萨科齐而言,法国就业问题相当紧迫.目前萨科齐的民调支持率落後,而法国失业状况处於12年来最严重水平.

他还可能努力推进徵收金融交易税的计划,并已经将此列为大选前的优先任务.他周五承诺,即便德国等欧盟国家不实行,法国也将实施该计划.

法国和德国希望在欧盟范围采用"托宾税(Tobin tax)",但遭到英国的抵制.英国担心此举将损害作为全球金融中心和英国经济中流砥柱的伦敦.

英国首相卡梅伦(David Cameron)周日表示,他将反对在欧洲范围徵收金融交易税,除非此举在全球范围实行.这加重了英国同法德之间的分歧.

德国官员预计,欧盟峰会在加强欧元区国家预算规则方面将展示出令人满意的成果.

更新版的欧盟"财政协议"接近获批,缓解了默克尔在峰会上采取新动议的压力.该协议赋予了布鲁塞尔起诉违规国家的权力.

"周四举行的下次欧盟会议有可能达成能起到作用的协议,"欧洲议会的德国议员Elmar Brok告诉路透.

本次会晤亟待解决的问题将是欧洲主权债务危机,以及近期可采取哪些举措缓解西班牙和意大利的融资压力,这两国今年需偿付巨额到期债务.

两国本周面临的公债标售极为关键,将反映投资者向其提供资金的意愿.目前两国经济增长低落,公共财政疲弱,且存在信用评级遭调降的威胁,借款成本因而攀升至难以维系的水平.

截至目前,德国青睐的危机解决方案是向国际货币基金组织(IMF)提供更多资金,使之能向陷入困境的欧元区国家进一步提供所需贷款额度,以此换取後者实施严格的整顿措施.

意大利曾在去年11月邀请IMF监督以平息市场对其改革举措的疑虑,但该国倾向於避免依赖于这一计划.意大利前经济部长称IMF的援助是"意大利最严重的风险."

对意大利的疑虑,可能促使法德领导人加强与意大利总理蒙蒂的联络.蒙蒂上周在巴黎会晤了萨科齐,并将於周三与默克尔举行会谈.

三位领导人定於1月20日在意大利再度聚首,随後的1月23日将举行欧盟财长会议,1月30日迎来欧盟峰会.(完)

--编译 丁琦/杜明霞/肖群英;审校 侯向明/程琳/郑茵

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。