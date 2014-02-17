德法经济超预期拉动欧元区成长提速

* 德法经济拉动欧元区成长高于预期

* 意大利经济在2011年中以来首现微幅增长

* 荷兰GDP强劲成长

* 增长加速料降低欧洲央行降息的机率

路透布鲁塞尔2月14日 -德国和法国第四季经济成长较预期强劲，推动欧元区该季复苏加速，尽管仍有风险存在，但2014年经济有可能更为强劲。

周五公布的数据显示欧元区第四季经济较前季成长0.3%，略高于预期0.2%的增幅。

尽管欧元区在第二季就已摆脱欧元面市以来最长的衰退期，但创纪录的失业率、外部经济风险、财政撙节及通胀偏低，都限制了该区域的经济反弹。

欧盟统计局要到3月5日才会公布经济数据细节，但分析师认为第四季经济成长主要是受出口和投资的推动。

一项正面的信号就是，欧元区六大经济体全都呈现季度扩张，这在近三年来还是头一遭。

欧洲最大经济体--德国第四季国内生产总值(GDP)成长率加速至0.4%，增速快于第三季的0.3%，这主要拜出口和资本支出上升之赐。

法国第四季经济扩张0.3%，法国国家统计局并将第三季GDP数据自初值的下滑0.1%上修为持平。

那意味法国2013年全年GDP增长0.3%，增幅高于政府预估的0.1%。

然而分析师看法审慎。

“要说欧元区2014年就此一帆风顺还差得远，因为还存有多项抑制大幅增长的因素。”IHS首席欧洲经济分析师HowardArcher说。

荷兰国际集团(ING)分析师Martin van Vliet指出，“尚不能确保”经济持续复苏。

意大利第四季经济回到成长轨道，微幅扩张0.1%，为2011年中以来首见正成长。

意大利统计局公布，该国2013年全年GDP仍萎缩1.9%。

10多年来，意大利一直是全球经济最迟滞的国家之一。过去12年其经济成长平均低于零。政府预估2014年将成长1.1%。

德国统计局则认为德国国内经济“信号杂陈”，公共支出稳定，但民间消费略低于前一季的水准。

“资本投资正向发展。”其统计局称。“然而库存大幅减少抑制经济增长。”

德国经济部周三表示，预计2014年经济增速为1.8%，是2013年增速的四倍多。

Bayern LB的分析师Johannes Mayr称，“资本投资增长相当利好，显示德国经济今年开局良好。”

法国及德国GDP和采购经理人指数(PMI)比较图表：

link.reuters.com/jyd95t

德国GDP年成长率图表：

link.reuters.com/gef35t

欧元区2008年第一季以来实质GDP图表：

link.reuters.com/pyj42v

**关注欧洲央行动向**

欧洲央行本月稍早维持政策不变，其总裁德拉吉宣称决定采取任何行动前将需观察更多资讯。他提到3月政策会议的新欧洲央行专家预测，及第四季GDP数据。

先前的数据显示，西班牙第四季成长0.3%，为连续两季扩张。

荷兰第四季经济也强劲成长0.7%,远高于预估。奥地利第四季GDP则增长0.3%。

此外法国政府预计受企业投资反弹的扶助，今年增长率将至少加速至0.9%。

法国第四季数据分析显示，成长是受企业投资在两年来首次上升的推动。公共投资甚至更为强劲，家庭支出也在复苏。

然而法国财政部长莫斯可维西称经济的力道“还不令人满意”，称需加速增长才能创造更多就业岗位。

“此外，欧元相对强劲及新兴市场经济放缓，对成长展望都是明显的下降风险。”ING的vanVliet并称他预期欧洲央行将续持审慎立场。

“尽管如此，今天的GDP数据优于预期，确实让欧洲央行对复苏多了点信心，因此也降低了3月6日欧洲央行降息的机率。”(完)

(编译 张若琪 审校 李爽)

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