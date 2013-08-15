综述：德法经济成长超预期 带领欧元区走出衰退

图为欧洲议会前的欧盟及成员国旗帜。 REUTERS/Vincent Kessler

* 德国及法国第二季GDP优于预期

* 欧元区出现七季以来首见的成长

* 回弹的力度不均，二线国家需要深度市场改革

* 分析师预期2015年之前的经济成长均相当脆弱

路透布鲁塞尔8月14日 - 德国及法国第二季经济成长高于预期，胜过景气复苏脚步走在前头的美国，并带领欧元区脱离长达一年半的衰退。

成长步伐加速的主因，在于欧元区前两大经济体的企业和消费者支出再现活力。不过整体欧元区经济仍相当脆弱，特别是西班牙及意大利仍苦苦挣扎。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称，周三公布数据显示欧元区6月为止当季成长0.3%，意味着萌芽中复苏的基础更为稳固。

但他指出，没有可以自满的空间，并需要通过“避免新的政治危机及不利的市场动乱”来维系成长脚步。

欧元区陷入债入危机时间已经超过三年半。

欧元区龙头德国第二季成长0.7%，创逾一年来最大增幅，主要拜国内民间及公共消费所赐。

法国经济成长0.5%，脱离浅型衰退，并创下2011年初以来最强劲的季度成长。上季成长主要由消费者支出及工业生产所带动，不过其投资再度下滑。

相较之下，美国第二季经济成长0.4%，而美国一直被视为是全球景气复苏的一大亮点。

欧元区其他国家的改善也相当显着。葡萄牙第二季经济成长率高达1.1%，创下近三年来新高，因出口增加且先前的投资滑坡放缓。

奥地利及芬兰经济成长也转佳。

不过荷兰及债台高筑的二线国家仍持续衰退。

塞浦路斯第二季经济萎缩1.4%，这是该国3月接受国际救助之后第一个完整季度经济数据。

Capital Economics研究人员在一份报告中指出，“欧元区整体经济恢复温和增长，并无法解决二线国家深度的经济及财政问题。”

许多分析师及经济学家认为，未来数季的成长步调较目前水准放缓，恐怕得等到2015年才有可能恢复稳健持续成长。

**不均衡的崎岖复苏之路**

欧元区的问题是南欧债务负担沉重，这个问题已存在多年。

国际货币基金组织(IMF)本月稍早表示，西班牙的改革计划、财政整顿和治理外部失衡正收到成效，但急需采取措施增加就业和刺激经济增长。

西班牙上个月公布，第二季经济萎缩0.1%，虽有所好转，但仍然处于萎缩之中。

希腊经济衰退已经进入第六年，截至今年底可能导致其经济规模缩水四分之一。

不过，欧盟节支政策的范围和形式目前正在改变。

决策者仍表示，过多赤字和高额债务的调整势在必行。但他们现在强调，采取任何行动都不能扼杀经济增长，而且必须有助于创造就业。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本月称，就业市场状况依旧疲弱，但他预计欧元区将因全球需求逐渐回升而受益。

“总体来说，欧元区经济活动应该趋稳和缓慢复苏。欧元区经济前景仍笼罩着下行风险，”德拉吉在8月1日的欧洲央行利率会议后表示。

**欧元区之外**

在欧洲新兴国家，捷克在第二季摆脱了衰退，欧盟中其他较大的东欧经济体也有改善，但消费者信心几无改善迹象，而这是增强经济改善势头的必要条件。

数据显示，捷克GDP较第一季增长0.7%，回到了正增长区域。匈牙利经济增长0.1%，而波兰增长0.4%。

欧洲新兴国家经济回暖，可能主要是受益于德国和其他欧元区较大成员国的经济好转。

如欲查看GDP增长对比图表，请点选(link.reuters.com/puj42v)

如欲查看2008年第一季以来的七国集团(G7)经济增长图表，请点选(link.reuters.com/nyj42v)

如欲查看2008年第一季以来的欧元区GDP图表，请点选(link.reuters.com/pyj42v)

如欲查看全部欧元区GDP图表，请点选(link.reuters.com/qyj42v)

(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。