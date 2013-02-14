德法两国第四季经济萎缩 欧元区经济衰退程度或加深

* 德国GDP第四季表现为2009年以来最差,但预计复苏

* 法国亦萎缩,总理承认或无法达到债务目标

* 预计欧元区经济衰退加深

路透柏林/巴黎2月14日 - 欧洲两大经济体--德国和法国均在2012年最后一季明显萎缩,显示欧元区经济衰退程度已经加深,且令今年首季度欧元区经济能否复苏打上问号.

周四的官方数据显示,德国经济第四季较前季萎缩0.6%,为2009年全球金融危机肆虐以来最差表现.

法国第四季经济萎缩0.3%,也逊于预期.

德国的担忧是,出口--德国经济推动机--是萎缩的最大推手.

德国统计局在声明中称,"2012年最后一季货物出口下滑速度大幅超过货物进口."

修正数据显示,法国2012年第一季及第二季GDP均为下滑0.1%,意味着法国在过去的12个月内已经经历过一轮衰退.

尽管欧洲央行将尽一切努力挽救欧元的誓言已经带领欧元区走出债务危机,不过即便是区内体质较为强健成员国,也面临着经济困境,恐使得降低债务的行动偏离轨道.

整体欧元区的GDP数据将于1000GMT出炉,预料第四季欧元区GDP将为萎缩0.4%,使其更进一步陷入衰退.

多位分析师表示,2013年第一季GDP也可能萎缩,不过深具韧性的德国经济料将回弹.

"德国今年初恢复成长的机率很高.初步指标均显示向上发展,"意大利裕信银行(UniCredit)首席德国分析师Andreas Rees表示.

"问题在于第一季表现会有多强劲.我们预期成长幅度可能达0.3%,但可能会更高."(完)

(编译 王冠中/张明钧; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。