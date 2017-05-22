德法财长联合声明称低通胀及经济失衡令欧元区陷于危殆

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透柏林5月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长Bruno Le Maire周一在柏林会谈过后发表声明指出，欧元区经济仍危殆不安，因宏观经济失衡及核心通胀偏低。
“尽管目前欧元区经济复苏正在增强，但并非所有成员国都已完全自上次危机复原，同时欧元区经济因为重大的宏观经济失衡、低核心通胀、以及严重的金融分化而处于危殆。”
两位部长在声明中称，他们一致认为有必要强化合作及经济政策调和，以达成实质的经济整合。
“为了这个目的，完成银行业联盟是首要任务，一如2016年6月欧盟财长会议路线图(Ecofin Roadmap)的规划。”(完)
(编译 张明钧; 审校 刘秀红)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。