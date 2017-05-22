德法财长联合声明称低通胀及经济失衡令欧元区陷于危殆

路透柏林5月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长Bruno Le Maire周一在柏林会谈过后发表声明指出，欧元区经济仍危殆不安，因宏观经济失衡及核心通胀偏低。

“尽管目前欧元区经济复苏正在增强，但并非所有成员国都已完全自上次危机复原，同时欧元区经济因为重大的宏观经济失衡、低核心通胀、以及严重的金融分化而处于危殆。”

两位部长在声明中称，他们一致认为有必要强化合作及经济政策调和，以达成实质的经济整合。

“为了这个目的，完成银行业联盟是首要任务，一如2016年6月欧盟财长会议路线图(Ecofin Roadmap)的规划。”(完)