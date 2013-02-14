德国希望G20能够接受G7的汇率声明

路透柏林2月13日 - 一德国政府官员周三表示,20国集团(G20)应该要支持市场,且不应该用政治力量来推动汇率,以与七国集团(G7)成员国的立场相一致.

G7成员国周二表示,财政和货币政策并非针对货币贬值,该声明的用意是在缓解日本用积极货币扩张政策来引导日圆走贬的担忧.

"我很高兴我们满怀希望地对汇率问题做出结论,而且初步有新的G7声明...所有G7成员国都接受这样的声明,我希望G20也能接受,"该名官员对记者表示.

G20财长和央行官员周五和周六在莫斯科会面,消息人士表示,不清楚他们是否会针对汇率发表新的声明,或是在最终公报中简单提及汇率问题.

法国曾呼吁要有联合行动来阻止欧元升值,并避免对经济复苏造成伤害,但别国反应冷淡,决策者反而强调各国应该要把焦点放在提振其竞争力.

"有关汇率的讨论绝不能导致各国忽视结构性改革.我们将持续敦促欧元区、欧洲及全球进行更多的结构性改革,"该名不愿具名的官员表示.

德国官员称,德国财长朔伊布勒也将推进2013年将公共赤字减半和2016年让债务水平趋稳的多伦多峰会目标的后续框架,即便部份成员国将无法达到2013年的目标.

"我们坚信...债务到了某种程度的话,就无法带动新的增长,因为外界不会相信各国偿还它们的债务.因此,现在开始讨论多伦多目标的后续该如何是正确的."该德国官员说.

德国还希望讨论G20国家采用中期目标,如2020年前平衡预算等.

德国希望俄罗斯能支持这些目标.俄罗斯是G20轮值主席,可能希望通过达成多伦多II目标或是圣彼得堡目标之类的,名留青史.9月G20峰会在圣彼得堡召开.

德国还希望在主权债和金融市场监管采取国际层级的集体行动条款等主题上,有所进展.

"金融市场监管还没有结论."该官员说."部长曾在几个场合表示,他对于所有进展并不满意."(完)

(编译 张若琪; 审校 王洋)

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