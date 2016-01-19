独家：德英两国称欧盟需放松对小银行的资本规定

路透伦敦1月18日 - 根据路透所见到的一份欧盟文件，德国和英国方面表示，欧盟更为严格的银行业资本规定加大了小银行的竞争难度，应该给予相应放宽。

这进一步表明决策层对银行业的态度正在变得更加宽容，以期在经济增长疲软之际，鼓励银行业向企业更多地提供资金。

继2007-09年金融危机之后，欧盟针对贷款机构采取了更加严格的资本规定。那场危机曾迫使纳税人出钱来拯救资本不足的银行。

德国和英国是欧盟两大银行业中心。两国表示，欧盟的资本规定以巴塞尔协议III为模板，而后者针对的是一些最大的银行，这些银行财力雄厚，执行复杂的规定完全没有问题。

“目前框架总体上较为复杂，会带来一些潜在的、十分严重的不利影响，我们认为有必要进行彻底讨论，着眼于在欧盟内部拿出恰当的应对政策，”由德英两国起草的这份文件称。

文件称，监管框架复杂是银行业集中度上升的因素之一，同时也提高了这个行业的入门门槛，不利于行业的多样性。

文件指出，让各种规模的银行都能蓬勃发展的监管框架，将更有利于竞争和创新，帮助顾客获得更好的产品。

文件还称，目前小型银行的经理专注于“服务经济”的时间较少，因为他们必须付出如此多的努力来遵守复杂的规定，比方说向监管部门报告数据。

“德国和英国认为，现在是欧盟考虑如何针对规模较小/不那么复杂的银行和信用机构，采用更适当且有的放矢的审慎框架。”

英国已经做出调整，帮助新银行业者进入市场，例如审批快速通道和放宽初始资本要求，但该行业还是为汇丰(HSBA.L)、莱斯银行集团 (LLOY.L)、巴克莱(Barclays) (BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)等少数大型银行主导。

英国和德国称，银行监管部门在实施更适用于小型银行的规定时仍过于谨慎。

文件表示，美国对地方和州银行不采用巴塞尔规则，这意味着这些银行能更好地为地方经济放贷，因而较欧盟具有竞争性优势。

德英两国表示，目前规定中的报告要求可能会放松，变成“真正简化的预定体系”，给消费者和金融系统提供同样的保护。(完)