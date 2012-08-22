德国重组他国债务符合自身利益--英央行官员

摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透伦敦8月22日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国广播公司(BBC)周三播出的一段采访中称,德国重组其他欧洲国家所欠其债务符合德自身的利益.
"真正地重组其他国家所欠德国的债务,符合德国的利益,包括商业利益和经济利益,而不仅仅是理想化的对外政策利益,"普森在BBC发布的采访摘要中表示.
普森并称,"对任何顾及德国利益的方面而言,要治理一个分裂的欧元区将是十分欠考虑的举动."
"(那样的话)德国将面临汇率暴涨,贸易形势受到扰乱,德国的银行也会因此进入需要援助的名单,而不会总是穷人和其他国家,"普森表示.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋/于春红
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路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。