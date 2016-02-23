知情人士称德意志交易所和伦交所正在探讨合并的可能

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福2月23日 - 公司和金融业知情人士周二称，德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)正在探讨合并的可能。
一位知情人士称，谈判尚处于初步阶段。
伦交所拒绝就此置评。路透暂时未能联系到德意志交易所评论。
消息传出后，两公司的股价均转至平盘上方。1315 GMT时，德意志交易所股价上涨约3%。伦交所上涨近6%。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。