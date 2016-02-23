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国际财经 | 2016年 2月 24日 星期三 07:13 BJT

知情人士称德意志交易所和伦交所正在探讨合并的可能

路透法兰克福2月23日 - 公司和金融业知情人士周二称，德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)正在探讨合并的可能。

一位知情人士称，谈判尚处于初步阶段。

伦交所拒绝就此置评。路透暂时未能联系到德意志交易所评论。

消息传出后，两公司的股价均转至平盘上方。1315 GMT时，德意志交易所股价上涨约3%。伦交所上涨近6%。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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