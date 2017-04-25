德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士

路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。

这两位官员称，政府目前预估2017年和2018年国内生产总值(GDP)分别增长1.5%和1.7%，均较1月时的前预估值上调0.1个百分点。

他们称，今明两年就业市场料将增加大约100万个新就业岗位，这可能支持内需并提振收税收。

德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)将在周三公布政府最新预估。这将是将于5月中旬发布的最新税收收入预估的基础。(完)