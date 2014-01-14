德国GDP2013年仅小幅成长--经济部月报

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透柏林1月13日 -德国经济部周一在月报中称，德国2013年经济可能仅有些微成长，因冬季表现疲弱，但现在成长正在回温。
“德国经济在冬季月份表现疲软后，目前正在加速，”经济部声明稿称。
“经济表现...可能已在第四季进一步改善。不过，因下半年冬季表现疲软，2013年整体国内生产总值(GDP)将仅比前一年略高，”声明稿称。
德国统计机构将在周三公布2013年GDP数据。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。