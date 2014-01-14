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国际财经 | 2014年 1月 14日 星期二 08:54 BJT

德国GDP2013年仅小幅成长--经济部月报

路透柏林1月13日 -德国经济部周一在月报中称，德国2013年经济可能仅有些微成长，因冬季表现疲弱，但现在成长正在回温。

“德国经济在冬季月份表现疲软后，目前正在加速，”经济部声明稿称。

“经济表现...可能已在第四季进一步改善。不过，因下半年冬季表现疲软，2013年整体国内生产总值(GDP)将仅比前一年略高，”声明稿称。

德国统计机构将在周三公布2013年GDP数据。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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