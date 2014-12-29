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国际财经 | 2014年 12月 29日 星期一 10:14 BJT

德国政府预计低油价将扶助经济加快成长--明镜周刊

路透柏林12月28日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日援引经济部内部备忘录称，德国政府估计低油价将提振该国经济明年额外成长0.2-0.3个百分点。

6月以来，油价已经暴跌大约45%，来到每桶60美元左右。

报导称，经济部预计油价长期内将保持在较低水准，并认为油价到2018年将只会升至约80美元。

备忘录还称，德国明年支付给产油国的费用料将比2014年少大约120亿欧元，减少25%。

德国经济部拒绝立即发表评论。

德国政府预计今年经济增长1.2%，明年增长1.3%。

石油输出国组织(OPEC)阿拉伯成员国上周表示，全球油价到明年年底料反弹至每桶70-80美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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