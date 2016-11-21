德国第四季经济成长将明显加快--央行月报

路透法兰克福11月21日 - 德国央行月报周一称，制造业在经过几个月的低迷后，第四季料将推动德国经济回升。

德国央行称，由于人气改善且新订单增加，就业料将继续增长，将提振德国经济在几个季度表现相对温和后出现成长。

“在2016年最后一季，德国经济在夏季暂时放缓后可能将明显走强，”该央行月报补充称。

“德国经济的人气已大幅改善，制造业尤其如此，该行业的产能利用率持续明显上升，新订单也增加。”

德国经济第三季成长率从第二季的0.4%放缓至0.2%，第一季则为成长0.7%，欧盟经济成长率则为0.4%。

但德国央行较为乐观，认为经济基本面依旧未变。

德国政府上月将2016年经济成长率预估从1.7%上调至1.8%，预计将出现五年来的最高增长速度，因消费强劲且对难民的支出增加。

但政府预计明年经济成长率将放缓至1.4%，部分反映全球贸易放缓以及英国退欧预计中将产生的影响。

德国央行称，就业前景已明显改善，未来几个月注册失业率可能将下降。(完)