德国政府实现1969年以来首次预算平衡 比原计划提前一年

路透柏林1月13日 - 德国财政部周二称，在税收强劲和低利率的扶助下，政府于近半个世纪以来首次实现联邦预算平衡。

德国政府原本计划在2015年实现联邦预算平衡，但提前一年实现了这个目标。在欧洲伙伴国施压要求德国政府提高支出，以支持欧元区经济增长的情况下，这可能让德国政府有更多的财政运用空间。

这是德国自1969年以来首次实现联邦预算平衡，对总理梅克尔领导的政府而言是一件好事，政府把这一目标写入了2013年末签署的联盟协议。

根据财政部提供的2014年预算数字初值，去年政府税收增加至2,708亿欧元，较此前预估高出约26亿欧元。

政府支出较最初计划少10亿欧元，为2,955亿欧元，创2009年以来最低。这主要是因为欧洲央行指标利率处于历史低位的情况下，德国政府在公债利息方面的支出大幅减少。(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 蔡美珍/王丽鑫)

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