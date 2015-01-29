德国经济部长称希腊不能因自身政治问题而拖累欧洲其他国家

路透柏林1月29日 - 德国经济部长加布利尔周四表示，希腊不应该因为自己内部的政治争斗而给欧洲其他国家带来负担。他还补充道，希腊国内的不平等是引发问题的原因，而不应试图归咎于国际金主。

加布利尔对议会称，希腊应当留在欧元区，但新当选总理的左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)必须尊重援助计划条款。希腊不能将自己国内存在的财富分配不公平的问题归咎于提供贷款的三大国际金主。

“所有民主国家的人民都必须尊重选民做出的民主决定，以及新当选政府拥有的决定施政道路的权力。但欧洲其他国家的人民不应当因为希腊政治变动而受到拖累。”（完）

(编译 高琦 审校 张若琪)

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