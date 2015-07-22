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国际财经 | 2015年 7月 22日 星期三 17:37 BJT

德国资深议员警告希腊：没有改革就没有援助

路透柏林7月22日 - 德国总理默克尔党内一名资深议员周三警告希腊政府不要在改革承诺上出尔反尔。

“我们正在密切关注希腊是否不但接受改革，而且在执行改革，”德国议会欧洲委员会主席Gunther Krichbaum对《图片报》说道。“希腊必须履行承诺，否则资金不会到位。”

欧洲议会中的德国自由主义者Alexander Lambsdorff对《图片报》称：“如果希腊政府不遵守承诺，就不会有援助计划，欧盟将不得不立即取消谈判。”

希腊副财长Dimitris Mardas称，希腊的国际债权机构--欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织（IMF）的官员周五将在雅典，与希腊政府官员会面。

（完）编译：李富强 发稿：王凤昌

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