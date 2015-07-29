默克尔盟友称希腊退出欧元区将引发“彻底的混乱”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透柏林7月29日 - 德国总理默克尔的巴伐利亚盟友泽霍夫（Horst Seehofer）周三对德国《世界报》称，希腊退出欧元区将引发“彻底的混乱”，但如果希腊不愿执行改革，也只能接受希腊退出。
“除了很多希腊债务将被减计以及需要资金帮助外，没人能预测希腊退出欧元区的后果，”巴伐利亚州州长泽霍夫说道。
“除此以外就是彻底的混乱。如果希腊不准备改革，像这样的道路将不得不被接受，但没人应该主动寻求这样的道路。”
泽霍夫表示，他同意默克尔的观点，不应考虑希腊债务减计，但债务减免措施是“负责任的”。
当被问及德国财长朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）提出的希腊退出欧元区五年的提议时，泽霍夫认为这不是一种选择。
当被问及第三轮希腊救助是否会是最后一轮时，泽霍夫称：“如果现在已经决定的事情能奏效，能获得执行，问题可控。”
他表示，只要默克尔继续呼吁改革换团结，她将继续获得自己的全面支持。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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