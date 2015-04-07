希腊副财长称德国应赔偿希腊2787亿欧元二战损失

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典4月6日 - 希腊副财长Dimitris Mardas周一称，德国应向希腊支付近2,790亿欧元（3,051.7亿美元），以赔偿纳粹德国对该国的占领。
希腊政府和民间人士几十年来一直向德国索赔，但希腊政府从未正式给出索赔金额。
希腊总理齐普拉斯政府设立的一个议会委员会上周开始工作，寻求向德国索赔，包括战争赔款、偿还占领贷款和归还被拿走的文物。所谓的占领贷款是纳粹德国迫使希腊银行进行的贷款。
Mardas在议会委员会上称，根据希腊国家总会计办公室的计算，德国欠希腊2,787亿欧元。占领贷款达103亿欧元。
德国屡次反对希腊的索赔，称已履行自身的责任，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
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路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。