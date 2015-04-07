希腊副财长称德国应赔偿希腊2787亿欧元二战损失

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅典4月6日 - 希腊副财长Dimitris Mardas周一称，德国应向希腊支付近2,790亿欧元（3,051.7亿美元），以赔偿纳粹德国对该国的占领。

希腊政府和民间人士几十年来一直向德国索赔，但希腊政府从未正式给出索赔金额。

希腊总理齐普拉斯政府设立的一个议会委员会上周开始工作，寻求向德国索赔，包括战争赔款、偿还占领贷款和归还被拿走的文物。所谓的占领贷款是纳粹德国迫使希腊银行进行的贷款。

Mardas在议会委员会上称，根据希腊国家总会计办公室的计算，德国欠希腊2,787亿欧元。占领贷款达103亿欧元。

德国屡次反对希腊的索赔，称已履行自身的责任，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。（完）