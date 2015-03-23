默克尔称希腊必须遵守2月协议中的每个规定

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透布鲁塞尔3月20日 - 德国总理默克尔周五表示，希腊必须遵守2月与欧元区达成的援助展期协议中的“每个规定”，不过若希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)能提出与之匹配的改革计划，则欧元区会予以考虑。
默克尔在欧盟峰会结束时的记者会上表示，协议中的每个部分都必须被遵守。默克尔还补充道，解决希腊危机的下一步将在于齐普拉斯在未来数日提交一份详尽具体的改革清单。
默克尔称改革计划将被欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)评估。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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