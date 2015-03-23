默克尔称希腊必须遵守2月协议中的每个规定

路透布鲁塞尔3月20日 - 德国总理默克尔周五表示，希腊必须遵守2月与欧元区达成的援助展期协议中的“每个规定”，不过若希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)能提出与之匹配的改革计划，则欧元区会予以考虑。

默克尔在欧盟峰会结束时的记者会上表示，协议中的每个部分都必须被遵守。默克尔还补充道，解决希腊危机的下一步将在于齐普拉斯在未来数日提交一份详尽具体的改革清单。