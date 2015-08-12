德国称希腊的谅解备忘录“方向正确”

路透柏林8月12日 - 德国政府对于希腊与国际金主就改革达成协议表示欢迎，认为这是“重大进展”，但称必须进一步研究协议内容，才能决定是否适合送至国会批准。

德国总理默克尔的发言人Steffen Seibert表示，“考量到过去几个月经历的讨论，这是重大成果。他并称所谓的“谅解备忘录”(MOU)包含“合理”且“重要”的措施。

Seibert补充道，“的确，希腊政府在与各机构讨论时是有建设性的，且是结果导向。协商进行的氛围与我们过去几个月所感受到的不同。”

“所以可以说协议走上正确方向。但目前尚无法论断我们是否到了可能开始国内程序、也就是说是否能够就此要求国会表决的时候。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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