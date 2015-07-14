德国财长建议希腊发行借条做为暂时性融资工具--报道

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林7月14日 - 德国商报(Handelsblatt)引述参与人士的话表示，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在与欧元区其他财长讨论时，建议希腊或可发行借条，做为暂时性的融资工具。
该报周二指出，朔伊布勒建议雅典当局可利用借条因应国内的部分偿付责任。
报道称，在周一的欧元集团会议中，借条再度成为讨论主题之一。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。