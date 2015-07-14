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国际财经 | 2015年 7月 14日 星期二 14:50 BJT

德国财长建议希腊发行借条做为暂时性融资工具--报道

路透柏林7月14日 - 德国商报(Handelsblatt)引述参与人士的话表示，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在与欧元区其他财长讨论时，建议希腊或可发行借条，做为暂时性的融资工具。

该报周二指出，朔伊布勒建议雅典当局可利用借条因应国内的部分偿付责任。

报道称，在周一的欧元集团会议中，借条再度成为讨论主题之一。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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