综述：德国建议希腊对改革进行公投 其他国家警告可能推迟救援

5月4日，雅典，一名男子在宪法广场手里举着希腊国旗和一块标语牌。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透布鲁塞尔5月11日 - 欧盟最大的金主德国周一建议，希腊可能需要进行公投，来批准痛苦的经济改革，但雅典称目前无此计划，而其他人则警告公投可能令重要的救援延迟。

希腊提前一天向国际货币基金组织(IMF)偿付7.5亿欧元，平息了眼下的担忧。不过希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)称，流动性情况“极度紧急”，需要在未来几周达成协议进一步释放资金。

希腊与IMF、欧盟执委会和欧洲央行谈判出现一些进展，欧元区各国财长表示欢迎，但表示达成协议还需进一步努力。

他们在削减养老金、放宽民间部门裁员门槛，以及今明两年预算目标方面仍有巨大分歧。

欧元区国家政府此前已对公投表示反对，称时间上来不及，并且可能导致金融市场震荡以及处于困境的希腊银行业者遭遇挤兑。

前希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)曾于2011年欧元区债务危机最严重时期提议举行公投，令欧盟伙伴国感到愕然。随即他与法德领导人举行了紧急会谈，并被明确要求放弃这一想法。

但由于希腊左翼政府出于竞选承诺，而拒绝对实施不得人心的改革松口，德国财长朔伊布勒表示，确保公众支持作出必要的牺牲也许是有用的。

公投或可令希腊总理齐普拉斯从竞选承诺的束缚中解放出来。

“如果希腊政府认为必须进行公投，那就让它做吧，”朔伊布勒在抵达欧元区财长会议回场时称。

“那甚至可能有助于希腊人民决定是否已经准备好接受必要的改革，或者是否需要一些别的举措。”

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆对公投一事泼冷水，警告称公投可能会延迟被冻结的约72亿欧元救助资金的发放。

“按常理来说，要举行公投，就必须等到公投结束后才能开始实施，而这样做似乎讲不通，”迪塞尔布洛姆在会后表示。

熟悉欧洲央行思路的消息人士称，周一的欧元集团声明尚不能说服欧洲央行如希腊政府所愿，允许该国政府通过出售更多短期国库券来缓解融资困境。

两年期希腊公债收益率(殖利率)周一小涨至21.5%左右，因紧张的投资者考虑到希腊违约的风险。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率也小幅上涨。

路透在希腊向IMF还款之前对交易商进行的调查显示，希腊退出欧元区的概率不到25%，低于两周前预测的40%。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/刘秀红；审校 龚芳/张荻)

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