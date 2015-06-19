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国际财经 | 2015年 6月 19日 星期五 15:26 BJT

德国将与希腊政府谈判至“最后一分钟”--默克尔副手

路透柏林6月19日 - 德国总理默克尔一位高级副手周五告诉德国Inforadio电台，德国将与希腊政府协商谈判至“最后一分钟”，但强调希腊必须准备实施改革。

默克尔总理府办公室主任Peter Altmaier称，他仍然相信，希腊政府及其国际金主还有可能就希腊债务危机达成解决方案。

他表示，所有欧盟成员国都希望保留欧元，但强调希腊进行改革的必要性。他表示，德国、欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)都认同这一观点。

Altmaier称，各方都希望“希腊...最终能够能够像西班牙、葡萄牙和爱尔兰等国家之前的做法一样。”(完)

(编译 刘秀红；审校 李春喜)

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