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国际财经 | 2015年 2月 25日 星期三 07:14 BJT

德银与惠普签署数以十亿美元计的IT业务外包协议

路透法兰克福2月24日 - 德意志银行(DBKGn.DE)和惠普(HPQ.N)在周二发表的联合声明中称，两家公司已经签署数以十亿美元计的协议，将把德银旗下批发银行业务的信息技术(IT)基础建置外包给惠普。

根据这份十年期的协议，惠普将提供专用数据中心服务，包括存储、平台和主机服务。德银自身将保留IT架构、应用开发和信息安全工作。

两家公司都未说明此外包合同的具体金额。（完）

(编译 高琦 审校 王丽鑫)

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