德银与惠普签署数以十亿美元计的IT业务外包协议

路透法兰克福2月24日 - 德意志银行(DBKGn.DE)和惠普(HPQ.N)在周二发表的联合声明中称，两家公司已经签署数以十亿美元计的协议，将把德银旗下批发银行业务的信息技术(IT)基础建置外包给惠普。