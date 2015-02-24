德银与惠普签署数以十亿美元计的IT业务外包协议

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透法兰克福2月24日 - 德意志银行(DBKGn.DE)和惠普(HPQ.N)在周二发表的联合声明中称，两家公司已经签署数以十亿美元计的协议，将把德银旗下批发银行业务的信息技术(IT)基础建置外包给惠普。
根据这份十年期的协议，惠普将提供专用数据中心服务，包括存储、平台和主机服务。德银自身将保留IT架构、应用开发和信息安全工作。
两家公司都未说明此外包合同的具体金额。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
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路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
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