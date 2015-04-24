焦点：德银考虑出售华夏银行股份 至少一家中资机构有意接盘--消息

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透香港4月23日 - 消息人士告诉路透，德意志银行(DBKGn.DE)收到至少一家中国金融机构的报价，要收购该行所持中国华夏银行(600015.SS)的20%股份。不过目前距离达成交易尚远。
消息人士称，德银在考虑卖出华夏银行的股份，但还没有做出最终决定。该股份价值约为48亿美元。由于双方的磋商属于机密，消息人士要求匿名。
金融危机七年过后，德银在考虑调整业务结构，该行不仅没有达到自己的股权收益目标，还要面对一系列的监管罚款和法律问题。德意志银行是德国银行业的领头羊。
德银预计周五公布重大重组的细节，将准备出售德国邮政银行DPBGn.DE的零售银行网点，可能还有旗下的部分外国零售银行业务。
德银拒绝就出售华夏银行股份的可能性置评。
德银首次收购华夏银行股份是在2006年，后来将持股提高至中国法律允许的外资持股最高比例19.99%。
一位在亚洲担任高层的直接知情消息人士称，德银已收到了几份收购要约，不过尚未作出决定。该消息人士拒绝透露潜在买家的名字。
据另外专做并购的银行家称，这些华夏银行的股份对中国保险公司或者基金公司会很有吸引力。
德银也可以选择在公开市场出售华夏银行股份，不过这么庞大的大宗交易执行起来可能有难度，因为中国内地股市的交易活动有80%是由散户投资者控制着。
倘若德银决定退出，那么也将加入已经出清或减持中资银行持股的外资银行行列，这些外资银行的名单已有一长串。
在中国国有银行上市之前，欧洲和美国业者买入他们的战略性持股。但实际上，大部分这类战略性合作已经转变成金融投资，外资行最终卖出持股套现。华夏银行股价过去一年接近翻番。
一位资深银行业人士称，德银或许会决定保留其持股，作为进入中国市场的通道。
“当然，(华夏银行持股)位于资产剥离名单上。但他们真会这么做吗？我不知道，”他说。(完)
(编译 李春喜/白云/王兴亚；审校 高琦)
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