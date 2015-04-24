焦点：德银考虑出售华夏银行股份 至少一家中资机构有意接盘--消息

图为上海一家华夏银行的分支机构。 REUTERS/Aly Song

路透香港4月23日 - 消息人士告诉路透，德意志银行(DBKGn.DE)收到至少一家中国金融机构的报价，要收购该行所持中国华夏银行(600015.SS)的20%股份。不过目前距离达成交易尚远。

消息人士称，德银在考虑卖出华夏银行的股份，但还没有做出最终决定。该股份价值约为48亿美元。由于双方的磋商属于机密，消息人士要求匿名。

金融危机七年过后，德银在考虑调整业务结构，该行不仅没有达到自己的股权收益目标，还要面对一系列的监管罚款和法律问题。德意志银行是德国银行业的领头羊。

德银预计周五公布重大重组的细节，将准备出售德国邮政银行DPBGn.DE的零售银行网点，可能还有旗下的部分外国零售银行业务。

德银拒绝就出售华夏银行股份的可能性置评。

德银首次收购华夏银行股份是在2006年，后来将持股提高至中国法律允许的外资持股最高比例19.99%。

一位在亚洲担任高层的直接知情消息人士称，德银已收到了几份收购要约，不过尚未作出决定。该消息人士拒绝透露潜在买家的名字。

据另外专做并购的银行家称，这些华夏银行的股份对中国保险公司或者基金公司会很有吸引力。

德银也可以选择在公开市场出售华夏银行股份，不过这么庞大的大宗交易执行起来可能有难度，因为中国内地股市的交易活动有80%是由散户投资者控制着。

倘若德银决定退出，那么也将加入已经出清或减持中资银行持股的外资银行行列，这些外资银行的名单已有一长串。

在中国国有银行上市之前，欧洲和美国业者买入他们的战略性持股。但实际上，大部分这类战略性合作已经转变成金融投资，外资行最终卖出持股套现。华夏银行股价过去一年接近翻番。

一位资深银行业人士称，德银或许会决定保留其持股，作为进入中国市场的通道。

“当然，(华夏银行持股)位于资产剥离名单上。但他们真会这么做吗？我不知道，”他说。(完)

(编译 李春喜/白云/王兴亚；审校 高琦)

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