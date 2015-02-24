德国Ifo企业景气指数升至七个月高位 第一季表现添吉兆

路透柏林2月23日 - 德国2月Ifo企业景气指数微升至七个月高位，表明德国经济在2014年最后一季录得强健增长后，2015年强劲开局。

Ifo企业景气指数2月从1月106.7的升至106.8，为7月以来最高，但低于路透调查预计的107.7。

“德国企业信心说明经济在2014年第四季的新势头有效延续至新年，”荷兰国际集团分析师Carsten Brzeski称。

由于内需强劲，德国经济第四季增长0.7%。由于失业水平触及纪录低位，消费者信心强劲，物价下跌且薪资上涨，内需可能保持强劲。

不过Ifo分析师Klaus Wohlrabe称，第一季经济很难超越去年第四季表现。

德国政府预估，继2014年经济成长1.6%后，今年料成长1.5%，欧元偏软和油价走跌料支撑增长。

但Capital Economics资深欧洲经济分析师Jennifer McKeown称，Ifo指数仅微幅上升，暗示“欧元走软尚未对德国企业产生强劲的正面效应，而对希腊的疑虑则抵销了对欧洲央行量化宽松(QE)作用的期望。”

Ifo调查显示，企业对现况的看法略较1月悲观，但对未来六个月的预期则比1月乐观。

调查并显示零售和制造业信心有所改善，但建筑和批发行业信心则转差。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。