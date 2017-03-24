德国贫富两极分化 移民涌入可能推升贫穷率--政府报告草案

路透柏林3月23日 - 根据路透看到的一份政府报告，德国已有富者越富、穷者越穷的现象，打破了该国给全球留下的那种德国是劳动市场强健、人人都能获得高薪工作的富裕国家的印象。

报告显示，1995-2015年间，收入最低的40%劳动力人口的实质时薪减少了4-7%；但另外60%的人同期时薪则增加了1-10%不等。

这份由德国劳工及社会事务部所准备的报告，仍待其他部会批准方能正式公布。

报告中还提到难民，认为难民对贫穷率升高产生影响。2015年共有89万名难民抵达德国。报告还表示，由于新入境难民的相关数据仍相当稀少，因此无法量化难民带来的影响。

报告还表示，难民涌入促使寻求职业培训的人数增加，这对德国经济来说是好事，因为该国绝大部分行业都遭遇劳工短缺的窘境。

报告引述了2015年科隆经济研究所(Cologne Institute for Economic Research)的研究结果。该研究发现如果当年抵达的难民数量占到德国8,200万总人口的1%左右，且如果他们的所得都低于贫穷风险门槛，将造成整体贫穷率上升0.7%。(完)