德国工业企业计划2016年投资增加6%--智库Ifo

路透柏林12月28日 - 德国经济研究机构IFO周一公布一份调查显示，德国工业企业计划在2016年增加投资6%，对于近年承受民间投资疲弱压力的德国经济而言，这无疑是一个正面迹象。

Ifo表示，投资预计增加6%，高于2015年4%的增幅。预计这将受到大型制造业企业的投资推动，而规模较小企业说，他们计划削减新建筑和设备方面的支出。

Ifo询问了2,300家企业的投资计划，其中约有三分之二给出回覆。该机构计划明年初公布制造业范围内的细分投资情况。

最近几十年来，德国饱受公共和民间部门投资疲弱的压力，因此经济部长Sigmar Gabriel成立了一个工作小组，该小组今年稍早公布了解决这一问题的建议。

德国经济研究机构DIW主管兼该工作小组负责人Marcel Fratzscher在4月时表示，德国政府和企业每年投资1,000亿欧元太少，而且大部分都集中在民间部门。

此后政府放宽了支出约束，并宣布计划2016年投资130亿欧元，用于升级公路和桥梁。(完)