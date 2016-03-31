安联将出售旗下意大利价值50亿美元寿险保单投资组合--消息

路透伦敦3月30日 - 了解情况的消息人士周三称，德国保险企业安联(ALVG.DE)寻求出售旗下意大利价值50亿美元的寿险保单投资组合。安联是欧洲最大保险企业。

消息人士称，安联已选择高盛(GS.N)来销售这些封闭式寿险保单；这些保单不再接受新业务，但仍在安联的帐户上，持续有保费进帐。

这些消息人士称，安联正面临着利率处于低档的压力，已决定出售在意大利的一系列寿险保单，这些保单最低支付2%的利率。安联意大利分支是意大利第四大寿险暨医疗保险企业。

消息人士称，这一价值约45亿欧元(50.9亿美元)的投资组合，已吸引到伦敦私募股权公司Cinven的兴趣，但不确定能达成交易。

消息人士称，美国私募股权基金Apollo起初对安联的封闭式保单资产表示了兴趣，但目前已不再进行磋商。

两位消息人士称，这一交易可能价值约2亿欧元。

安联和Cinven拒绝发表评论。目前不能立即联系到高盛和Apollo发言人进行置评。(完)