安联将出售旗下意大利价值50亿美元寿险保单投资组合--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月30日 - 了解情况的消息人士周三称，德国保险企业安联(ALVG.DE)寻求出售旗下意大利价值50亿美元的寿险保单投资组合。安联是欧洲最大保险企业。
消息人士称，安联已选择高盛(GS.N)来销售这些封闭式寿险保单；这些保单不再接受新业务，但仍在安联的帐户上，持续有保费进帐。
这些消息人士称，安联正面临着利率处于低档的压力，已决定出售在意大利的一系列寿险保单，这些保单最低支付2%的利率。安联意大利分支是意大利第四大寿险暨医疗保险企业。
消息人士称，这一价值约45亿欧元(50.9亿美元)的投资组合，已吸引到伦敦私募股权公司Cinven的兴趣，但不确定能达成交易。
消息人士称，美国私募股权基金Apollo起初对安联的封闭式保单资产表示了兴趣，但目前已不再进行磋商。
两位消息人士称，这一交易可能价值约2亿欧元。
安联和Cinven拒绝发表评论。目前不能立即联系到高盛和Apollo发言人进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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