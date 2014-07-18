安联为受理坠毁客机理赔的主要保险商--彭博

路透7月18日 - 彭博援引来自德国安联的电子邮件称，安联(ALVG.DE)是受理周四马航坠毁客机理赔的主要再保险商，险种为飞机机体和责任险。

彭博援引韦莱发言人Colleen McCarthy的话称，韦莱集团(Willis Group)WSH.N是这笔保险的经纪商。

乌克兰指责是“恐怖分子”--通过武力将乌东部向俄罗斯拉拢的激进分子--击落了马航777客机，导致机上298全部罹难。

“作为受理马航客机机体和责任险理赔的主要再保险商，安联全球企业及特殊风险有限公司准备随时充分快速地支援我们的客户，”彭博援引安联发言人Jacqueline Maher的电邮声明称。

“现在评论这起不幸事故的报导还为时过早，相关细节仍有待确认，我们只能先对受这起空难影响的所有人致以最深切的慰问。”

彭博称，伦敦保险中介Aon Plc (AON.N)估计坠毁的马航客机价值为9,730万美元。Aon还表示，Atrium Underwriting Group Ltd是受理战争险的主要保险商，如果最后证实坠机与恐怖主义有关，他们将进行理赔。

韦莱、安联和Aon没有立即回覆路透记者征求评论的要求。

安联和韦莱也是负责理赔马航MH370失联客机的主要保险商和经纪商。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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