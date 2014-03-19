德国安联开始对马航失联客机进行相关理赔

路透法兰克福3月18日 - 德国安联(ALVG.DE)周二表示，开始对本月稍早失联的马航客机进行相关理赔。

上周安联证实其是马航MASM.KL于3月8日在太平洋消失的客机的主承保公司。Willis则为这起保险的经纪商。

安联在声明稿中表示，“承保马航飞机机身及责任险的安联全球企业及特殊风险(Allianz Global Corporate& Specialty)和其他共同保险者已做出初步理赔。”

“这是与保险经纪商Willis达成一致，且符合正常的市场惯例，以及飞机被报导消失的合约责任。”

德国商报(Handelsblatt)稍早报导，该案对飞机和机上乘客的理赔金额将总计约1亿欧元(1.3913亿美元)。

目前还不清楚有多少理赔将会转嫁至其他共同承保的保险商。

安联不愿对资金细节置评。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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