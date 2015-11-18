德国情报负责人称不应因安全疑虑取消公共活动

路透柏林11月18日 - 德国情报机构--联邦宪法保卫局（BfV）局长马森（Hans-Georg Maassen）周三称，德国不应被“伊斯兰国”的威胁吓倒。此前出于恐怖袭击忧虑，德国取消了一场国际足球比赛。

上周巴黎发生的恐怖袭击案导致欧洲安全疑虑升温。马森表示，和其他西方国家一样，德国也是“伊斯兰国”的敌人。

“如果‘伊斯兰国’能袭击我们，如果‘伊斯兰国’能在德国发动恐怖袭击，该组织会这么做，这是我们的一大忧虑，”马森在接受ARD采访时说道。

但德国不应因为这些担忧而取消大型公共活动。

“我不建议这么做，”马森说道，但他为周二晚间取消德国与荷兰在汉诺威的足球比赛进行了辩护。

“我只能说，我们获得了非常具体的线索，因此建议德国政府（取消比赛），”马森表示。“我们必须非常认真地对待这个线索。”（完）