德国情报负责人称不应因安全疑虑取消公共活动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林11月18日 - 德国情报机构--联邦宪法保卫局（BfV）局长马森（Hans-Georg Maassen）周三称，德国不应被“伊斯兰国”的威胁吓倒。此前出于恐怖袭击忧虑，德国取消了一场国际足球比赛。
上周巴黎发生的恐怖袭击案导致欧洲安全疑虑升温。马森表示，和其他西方国家一样，德国也是“伊斯兰国”的敌人。
“如果‘伊斯兰国’能袭击我们，如果‘伊斯兰国’能在德国发动恐怖袭击，该组织会这么做，这是我们的一大忧虑，”马森在接受ARD采访时说道。
但德国不应因为这些担忧而取消大型公共活动。
“我不建议这么做，”马森说道，但他为周二晚间取消德国与荷兰在汉诺威的足球比赛进行了辩护。
“我只能说，我们获得了非常具体的线索，因此建议德国政府（取消比赛），”马森表示。“我们必须非常认真地对待这个线索。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。