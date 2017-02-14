德国2月投资者信心下降 因政治风险令经济前景蒙阴--ZEW报告

路透柏林2月14日 - 德国智库ZEW周二发布的报告显示，2月德国投资者信心恶化程度甚于预期，因围绕英国退欧谈判及美国未来贸易政策的不确定性，令德国经济成长前景蒙阴。

ZEW的月度调查称，2月经济景气指数从前月的16.6降至10.4，路透调查预估为降到15.0。

2月ZEW经济现况指数从1月的77.3小幅降至76.4，也低于路透调查分析师预计的基本持稳于77.2。

ZEW总裁Achim Wambach称，预期下滑可能归因于近期工业生产、零售销售及出口等弱于预期的数据。

“围绕英退、美国未来经济政策，及欧洲众多大选的政治不确定性，进一步打压预期，”他表示。

“但是德国的经济环境并未大幅恶化，”Wambach补充称。

周二公布的数据显示，德国2016年第四季经济增长0.4%，全年增1.9%，因政府支出、民间消费和建筑活动的增加，盖过了外贸的拖累。(完)