德国2月投资者信心下降 因政治风险令经济前景蒙阴--ZEW报告

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透柏林2月14日 - 德国智库ZEW周二发布的报告显示，2月德国投资者信心恶化程度甚于预期，因围绕英国退欧谈判及美国未来贸易政策的不确定性，令德国经济成长前景蒙阴。
ZEW的月度调查称，2月经济景气指数从前月的16.6降至10.4，路透调查预估为降到15.0。
2月ZEW经济现况指数从1月的77.3小幅降至76.4，也低于路透调查分析师预计的基本持稳于77.2。
ZEW总裁Achim Wambach称，预期下滑可能归因于近期工业生产、零售销售及出口等弱于预期的数据。
“围绕英退、美国未来经济政策，及欧洲众多大选的政治不确定性，进一步打压预期，”他表示。
“但是德国的经济环境并未大幅恶化，”Wambach补充称。
周二公布的数据显示，德国2016年第四季经济增长0.4%，全年增1.9%，因政府支出、民间消费和建筑活动的增加，盖过了外贸的拖累。(完)
(编译 于春红/刘秀红；审校 艾茂林/龚芳)
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