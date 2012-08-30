默克尔称意大利改革努力将见到成效

路透柏林8月29日电---德国总理默克尔周三会晤来访的意大利总理蒙蒂,对其采取的深远改革举措表示赞赏,表示改革终会有助於降低意大利借贷成本.

蒙蒂此次短暂出访德国,正值意大利短期公债标售成本本周跌至3月以来最低.蒙蒂称,市场开始奖励意大利所作出的努力.

"意大利政府采取的全面整顿和改革议程令人钦佩,这需要坚持下去,一步一步地落实,"默克尔在与蒙蒂召开联合新闻发布会时表示.

"我个人相信这些改革努力将见到成效,它们会改善欧洲的整体竞争力,"默克尔说.

9月欧元区将迎来重大事件,默克尔称未来数月欧洲领导人须加强与布鲁塞尔和欧洲央行之间的协调合作.

"我们相信,我们选择的道路是正确的,在未来几个月我们必须提高欧元区内部的合作能力."她说.

欧洲央行在8月公布购债计划,旨在降低意大利和西班牙的借贷成本,央行总裁德拉吉将在下周拿出具体计划.

意大利和德国还承诺迅速完成欧盟长期预算的制定,以帮助受困的区内成员国.

"未来几周我们的时间很紧,但相信我们拥有必要的手段,能够让欧元区变得强大稳定."默克尔说.

德国正在等待9月12日其宪法法院的一项关键性裁决,即欧元区新成立的永久性纾困机制--欧洲稳定机制(ESM)是否符合德国法律.

"我们认为,欧洲稳定机制作为对欧洲金融稳定机构(EFSF)的补充,具有极其重要的作用."默克尔说.(完)

--编译 梁睿雪/郑茵;审校 石冠兰/徐文焰/艾茂林

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