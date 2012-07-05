默克尔告诉意大利改革需要坚持方能有所成效

调查：俄罗斯经济2017年有望复苏 结束连续两年萎缩局面
路透莫斯科2月28日 - 周二公布的一项路透调查显示，俄罗斯经济今年有望恢复增长，受消费者需求及投资回升提振，同时预计通胀维持低位且卢布持稳。
路透罗马7月4日电---德国总理默克尔周三告诉意大利,不能期待经济改革几个月里就能开花结果,但德国自身的经验表明,改革值得坚持.
默克尔与意大利总理蒙蒂在罗马举行联合新闻发布会.默克尔称,德国推行了艰难而又不受欢迎的改革,例如提高退休年龄,以降低失业率和振兴经济.
她说道:"从这个经验,以及从我的家乡、被经济低效所害的东德的经验中,我明白只有竞争力,只有售出产品的能力才能创造就业."
本世纪伊始欧洲经济陷入迟滞,德国在前总理施罗德带领下进行了一系列痛苦的改革,最终帮助降低了失业人口.默克尔2005年上任时失业人口约有500万,现在降至约280万.
意大利人正遭受增税、薪资停滞、失业上升和经济衰退的打击.但默克尔敦促蒙蒂,不要因为国内批评压力而偏离当前措施.
蒙蒂上月在议会艰难推动通过了就业市场改革,现在他提出的削减公共支出计划又遭到工会抵制.
蒙蒂称,政府目标是"减少浪费,提高效率",反驳了一名记者有关削减支出可能打击就业和经济的暗示.
他说道:"我并不认为减掉没有生产力的公共支出会损害经济成长,事实上这将给予有生产力的就业更多机会."
蒙蒂与默克尔避而不谈上周欧盟峰会上达成协议的内容.蒙蒂称,意大利和德国劳工部长将密切合作,就如何引导未来政策决定交换看法.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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