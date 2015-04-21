德国工业团体称火车驾驶罢工可能造成每日损失高达1亿欧元

路透柏林4月21日 - 德国最大工业团体之一表示，火车驾驶为薪资和谈判权计划进行为期66小时罢工，可能将使产业每天损失高达1亿欧元。罢工行动从周二开始。

GDL工会要求薪资增加5%，并将每周工时从39小时缩减至37小时。GDL的会员占德国铁路(Deutsche Bahn)近20万员工约十分之一。该工会还在争取代表包括列车乘务员在内其他雇员的谈判权。

货运列车驾驶的罢工于周二1300GMT开始，将从周三0000GMT起影响客运服务。德国约五分之一的运输是由铁路完成的，每天上百万通勤者使用铁路交通。

BDI工业联盟表示，这次罢工将影响整个德国，罢工几天后，生产线停工的每日损失可能从100万欧元扩大到高达1亿欧元。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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