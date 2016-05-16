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国际财经 | 2016年 5月 16日 星期一 08:58 BJT

德国财长称未收到日本提出采取额外财政刺激举措的具体要求

路透东京5月16日 - 日本经济新闻周一报道，德国财政部长朔伊布勒表示，未收到日本提出采取额外财政刺激举措的具体要求。

日经报道，七国集团(G7)正在紧密合作，以在本周日本仙台的七国财经领导人会议之前制定出基本经济政策框架。

当问及美国财政部一份报告将日本和德国都列入汇率政策观察名单时，朔伊布勒表示，欧元兑美元目前处在一年来的高位。

日本经济新闻周一发表的这篇采访中，朔伊布勒表示，七国集团(G7)和20国集团(G20)都一致同意，不将货币用做为本国取得贸易优势的手段。(完)

(编译 李春喜/郑茵 审校 李婷仪/戴素萍)

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