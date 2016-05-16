德国财长称未收到日本提出采取额外财政刺激举措的具体要求

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京5月16日 - 日本经济新闻周一报道，德国财政部长朔伊布勒表示，未收到日本提出采取额外财政刺激举措的具体要求。
日经报道，七国集团(G7)正在紧密合作，以在本周日本仙台的七国财经领导人会议之前制定出基本经济政策框架。
当问及美国财政部一份报告将日本和德国都列入汇率政策观察名单时，朔伊布勒表示，欧元兑美元目前处在一年来的高位。
日本经济新闻周一发表的这篇采访中，朔伊布勒表示，七国集团(G7)和20国集团(G20)都一致同意，不将货币用做为本国取得贸易优势的手段。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 李婷仪/戴素萍)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。