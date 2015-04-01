德翼坠机事件引发对德国医患保密法律的辩论

路透柏林3月31日（记者 Caroline Copley） - 德翼航空上周的坠机事件引发有关放松德国严格的医患保密法律的呼吁，而这也触动了德国非常尊重隐私的神经。

德翼副驾驶Andreas Lubitz向公司隐瞒其健康状况的敏感信息被曝光后，随即出现对上述法律的辩论。

德国检察官们指出，Lubitz过去曾因自杀倾向而接受治疗，而且有过一段时间的抑郁。搜查其住所的警察发现，医生给他开了病假条，让他在坠机当天休息。

德国总理默克尔所在的保守党成员、资深议员费舍尔（Dirk Fischer）对《莱茵邮报》（Rheinische Post）称，如果保密法律可能令他人处于危险境地，这些法律应该被放松。

但医疗和航空协会周二反对这样的呼吁，称这些法律是“宝贵的”，不应被篡改。

“这样的措施不会防止未来发生事故，只会导致患者不求医，以防信息被雇主知晓，”德国内科医生联合会（German Federation of Internists）称。

联邦医生商会（Federal Chamber of Physicians）负责人Frank Ulrich Montgomery指出，医生如果感觉他们的病人会危及他人，本来都有权违反保密誓言。

德国乘务人员和飞行员协会也反对可能危害航空安全的草率之举。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。