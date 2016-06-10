德国经济部长呼吁欧盟立法阻止外商并购关键技术公司

路透柏林6月9日 - 德国经济部长加布利尔周四呼吁欧洲设立安全条款，阻止外商收购拥有带领此间经济未来走向成功的战略性技术的企业。

近期德国工程企业连连传出被收购消息，促使德国当局思考是否需要进一步保护对于产业线上发展至为重要的种种技术，而产业线上发展是德国经济优先项目之一。

“政府机构只能就与安全和国防有关的领域进行初步调查的作法，应该继续下去吗？”加布利尔在德国经济周刊(WirtschaftsWoche)的投书中写道。

他称，“我个人意见是，只有这些调查还不够。”

他补充道，“关于那些对欧洲经济未来战略可能具有重大意义的行业，我们必须厘清是否该创造出一个选项，让人可以评估投资人的利益是否与欧盟的产业利益有冲突。”

中国企业对于收购德国公司的兴致与日俱增，中国家电制造商美的(000333.SZ)计划以50亿欧元收购德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)，从而衍生了诸多疑虑。

加布利尔先前曾表示，他乐见欧洲方面对库卡集团提出竞购，但政府已经清楚表示不能介入公司事务。(完)