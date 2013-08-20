德国央行：继第二季强劲表现后 德国经济增长将趋稳

* 德国央行预计德国下半年的经济增长率将持稳

* 经济部长预计，第二季成长势头将持续至第三季和第四季

* 德国央行称，欧洲央行的低利率前瞻指引并非无条件承诺

路透法兰克福/柏林8月19日 - 德国央行周一表示，继第二季表现强劲后，德国经济增长应会趋稳。该央行并补充指出，欧洲央行给出的低利率前瞻指引“并非无条件的承诺”。

作为欧元区最大的经济体，德国的经济表现对整个欧元区的命运来说至为关键。德国和法国经济增长强于预期，帮助推动欧元区在第二季走出了衰退。

德国央行在8月报告中称，德国第二季创下逾一年最快的经济增速，这期间实现的经济扩张有可能已让经济的“产能利用率恢复到了正常水平”。

“2013年下半年，德国经济增长有可能恢复正常和稳定的水平，”德国央行补充称。“几乎相当于潜力增长水平的预期经济增速，将确保产能利用率保持良好水平。”

6月时，德国央行曾表示，该国的潜在生产增长速度在1.3%左右。

4-6月当季德国经济增长0.7%，部分是由于该国反常的漫长寒冬结束之后的追赶效应。路透数据显示，2000年以来德国的平均季度成长率一直在0.34%附近。

“第二季度经济增长动能较好，预计第三和第四季度将延续这一势头。”德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)在一次采访中对路透表示。下月德国将迎来联邦大选。

罗斯勒称，欧元区经济持稳，将增强中小企业的信心。他还说：“这将导致德国的这类企业增加投资，国内需求上升和经济成长数字改善。”

传统上属于出口导向型的德国经济，眼下需要国内需求来支持成长，这是因为欧元区大部分地区仍处于困境，因此今年德国对外贸易看似将构成拖累；欧元区占德国出口贸易比例达到40%。

欧元区南部较弱经济体仍在努力摆脱债务危机，财政撙节和结构性改革还没有降低过高的失业率。

**前瞻性指引并非无条件承诺**

为了增强欧元区活力，欧洲央行于7月份承诺利率将在“较长时期内”保持在纪录低位。不过德国央行总裁魏德曼很快补充道，欧洲央行并没有受限于前瞻性指引。

德国央行在周一的报告中重申了该观点。

“这并不是无条件的承诺，并且也不意味着欧洲央行的货币政策策略发生了改变。”报告在提及欧洲央行对低利率的“前瞻性指引”时称。

“实际的欧洲央行指标利率仍将取决于中期通胀前景，而这一前景是以关于实体经济未来发展的预期，以及信贷和货币总量情况为基础的。”德国央行补充道。

经济前景改善，加上魏德曼及其他决策人士的说法让欧洲央行的政策指导变得模糊，导致短期货币市场利率上扬，因投资人认为欧元区央行降息的理由减少。

欧洲央行指标利率位于0.50%的纪录低点。8月该行重申前瞻性指导，称利率将长时间处于低档、甚至下调。

欧洲央行预期今年稍晚及明年欧元区将逐步复苏，而这样的看法受到第二季的成长表现支撑。

然而德国央行指出，若要让投资增加，必须更令人信服地解决欧元区危机。

该行表示，“在德国周边国家经济前景出现长期改善、且经济政策不确定性因采取合宜措施对抗欧元区债务危机而有所减轻之前，国内投资不太可能明显提升。”(完)

(编译 白云/张明钧; 审校 张涛)

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